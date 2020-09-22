Политтехнолог объяснил отставку губернатора Белгородской области

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Президент России принял отставку губернатора Белгородской области Евгения Савченко, а облдума единогласно утвердила бывшего главу региона в качестве члена Совета Федерации. Политтехнолог Евгений Минченко считает, что решение главы государства связано исключительно с возрастом Савченко.

Такое мнение эксперт выразил в беседе с НСН. По мнению Минченко, президент выбрал момент для отставки сразу после выборов в Белгородскую областную думу, так как это даёт «возможность назначить сенатора».

Политтехнолог также заявил, что все губернаторы, у которых срок полномочий заканчивается в 2021 году, находятся в зоне риска. Наиболее прочные позиции, по мнению Минченко, у глав Татарстана, Севастополя и Ленинградской области (Рустам Минниханов, Михаил Развозжаев и Александр Дрозденко соответственно).

Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года, сейчас ему 70 лет.

Как писал NEWS.ru, 20 сентября постоянный представитель Ингушетии при президенте РФ Алаудин Боков ушёл в отставку по собственному желанию. На этом посту он проработал семь месяцев. Временно исполнять обязанности постпреда будет его первый заместитель Дина Ростова.