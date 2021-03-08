Политологи спрогнозировали итоги выборов в Госдуму

https://static.news.ru/photo/15091ade-807b-11eb-b8e6-96000091f725_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Агентство политических и экономических коммуникаций назвало самый вероятный сценарий выборов в Госдуму. Скорее всего, после выборной кампании в сентябре этого года парламент снова будет сформирован по принципу четырёхпартийной модели.

Как полное доминирование эксперты оценивают 50% победы «Единой России». Эта партия, по прогнозу экспертов, сохранит конституционное большинство, получив 50% по списку и взяв 305-315 мандатов, приводят данные доклада АПЭК «Ведомости».

При таком же сценарии в ГД пройдут КПРФ, «Справедливая Россия» и ЛДПР..

Самым рискованным моментом, отмечают аналитики, в этой модели будет праймериз «ЕР». Часть недовольных элит, которые потеряют свои места, могут уйти в оппозицию.

Свои посты до единого дня голосования в сентябре 2021 года могут потерять губернаторы восьми регионов, которые оказались в зоне карьерного риска. В списке оказались в том числе губернаторы, полномочия которых истекают не в 2021 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что активизация работы с социальной и региональной повесткой, а также эффективное противодействие COVID-19 позволит «Единой России»рассчитывать на конституционное большинство в Госдуме нового созыва. По мнению специалистов Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), на парламентских выборах в 2021 году партия может получить 42–45% голосов в поддержку списка и более 190 мандатов по мажоритарным округам.