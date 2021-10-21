Политолог предсказал сертификацию СП-2 Евросоюзом в ближайшее время

Евросоюз может сколько угодно вводить санкции против «Северного потока — 2», но мрачная перспектива холодной зимы вероятнее всего склонит чашу весов в пользу скорейшей сертификации российского газопровода. Об этом сообщил политолог Михаил Литвинов в беседе с «Экономикой Сегодня».

В ЕС могут хотеть остановить работу нашего газопровода, придумать новые санкции или стать энергонезависимыми от РФ, но таких перспектив у европейцев на данный момент нет. Выросшие цены на газ и электроэнергию уже стали причиной банкротства некоторых европейских компаний, дефицита товаров и кризиса у населения. Тянуть дальше некуда. Думаю, что в самое ближайшее время немцы дадут одобрение на поставки по «Северному потоку — 2», и это поможет остановить кризис, — заверил Литвинов.

Он отметил, что Евросоюз сам виноват в нынешнем энергетическом кризисе: «Северный поток — 2» мог быть завершен уже в 2019 году, однако Запад продолжал вводить санкции, которые могли бы сломить любую другую компанию, кроме «Газпрома». Литвинов напомнил: Россия неоднократно указывала внимание на то, что Европа может остаться без газа грядущей зимой, если не прекратит препятствовать сертификации «Северного потока — 2». Однако Евросоюз не обращал внимания на предупреждения России до тех пор, пока не осознал реальную опасность остаться грядущей зимой без достаточного количества голубого топлива, уверяет политолог.

Ранее председатели комитетов бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст и Петер Рамзауэр высказались за скорейшую сертификацию «Северного потока — 2». По их мнению, это поможет побороть энергетический кризис в Европе.