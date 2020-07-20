Политолог отреагировал на вброс о вакцине от COVID-19 для элит в РФ

https://static.news.ru/photo/91c419fa-ca66-11ea-864c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

Российские журналисты отреагировали на вброс агентства Bloomberg, согласно которому представители политических и деловых элит в России уже в апреле получили доступ к вакцине от коронавирусной инфекции нового типа.

В статье американских журналистов говорится, что десятки высокопоставленных чиновников и руководителей крупнейших компаний в РФ получили вакцину ещё в апреле. В их числе главы алюминиевого гиганта United Co. Rusal. Получившие доступ к препарату представители элиты не афишируют эту информацию, так как сведения не являются публичными.

Автор Telegram-канала «2ch/Двач» назвал этот вброс «классикой». Политолог Армен Гаспарян заметил, что распространение подобных сведений может быть частью выполнения политической задачи.

Вот и повод для новых санкций. Bloomberg: Кремль уже в апреле имел доступ к вакцине от коронавируса, — цитирует Гаспаряна телеканал «Царьград».

Bloomberg сообщил, что представители российской политической и деловой элиты были привиты препаратом, разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Как ранее передавал NEWS.ru, Минобороны РФ успешно завершило финальную фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса, которые проводились совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.