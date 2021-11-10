Политолог объяснил просьбу Меркель повлиять на ситуацию с мигрантами

Канцлер Германии Ангела Меркель попросила Владимира Путина повлиять на позицию Лукашенко по миграционному кризису на польско-белорусской границе, потому что Евросоюз не хочет сам выстраивать диалог с Минском. Об этом Lenta.ru рассказал экс-советник правительства ФРГ, политолог Александр Рар.

У ЕС есть общее видение ситуации: в новом миграционном кризисе виноват один Лукашенко. А СМИ пытаются искусственно представить Путина как виновника. Дескать, он не останавливает шантаж беженцами, которыми занимается Лукашенко. Вот Меркель и позвонила Путину, попыталась через него подействовать на Лукашенко, с которым сама Европа разговаривать не хочет — это ниже европейского достоинства, — пояснил Рар.

Он добавил, что Путин в беседе с Меркель предложил Евросоюзу самостоятельно договорится с Лукашенко. По мнению политолога, президент России не хочет вмешиваться в эту ситуацию в основном потому, что в случае неудачи он превратится из простого посредника в сообщника лидера Белоруссии.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

Ранее политолог Владимир Соломонов предложил Западу сначала доказать причастность РФ к миграционному кризису и только потом вводить антироссийские санкции. По его мнению, Евросоюз не сможет найти весомых доказательств, потому что их нет.