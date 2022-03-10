Политолог объяснил, почему сейчас нельзя закончить операцию на Украине

Основная цель спецоперации РФ на Украине заключается в том, чтобы ликвидировать националистические группировки, которые создают угрозу для России, считает политолог Александр Перенджиев. По его словам, останавливаться сейчас никак нельзя, так как это «перечеркнёт» все достижения российских силовиков на Украине, пишет «360».

Пытаться сразу уйти — это значит всё перечеркнуть. Те задачи, которые мы перед собой ставили. И самое главное, что всё равно придётся возвращаться, но уже в более тяжёлых условиях. Сейчас понятно, что не надо останавливаться, но все военные операции нужно проводить с точки зрения именно гуманитарной, создать как можно больше условий для безопасности мирных жителей, — пояснил Перенджиев.

Он уточнил, что безопасность мирных жителей Украины является одной из приоритетных задач российских силовиков. В связи с этим политолог заявил, что не считает, что спецоперация на Украине проходит слишком медленно. Перенджиев считает, что если бы армия РФ использовала более жестокие и быстрые методы, то российским военным пришлось бы бороться с ожесточённым сопротивлением украинцев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил сроки завершения спецоперации России на Украине. Он отметил, что их будет определять президент по мере достижения поставленных задач.