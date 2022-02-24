Песков рассказал, когда закончится спецоперация в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обозначил сроки завершения спецоперации России на Украине. Он отметил, что их будет определять президент по мере достижения поставленных задач.

Он также уточнил, что целью России является освобождение Донбасса от нацистов — денацификация. Представитель Кремля добавил, что демилитаризация Украины, являющаяся одной из целей специальной военной операции России, предполагает нейтрализацию наращенного Киевом с зарубежной помощью военного потенциала.

Безусловно, это означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран, — сказал он.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь Европейский союз призвал Россию немедленно прекратить военную операцию против Украины. Отмечается, что сегодня лидеры стран ЕС обсудят кризис вокруг Украины и введение ограничительных мер в отношении России. По заявлению представителей ЕС, Россия понесёт существенные последствия за свои действия.