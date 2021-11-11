Политолог объяснил, чем обернётся для России поддержка Лукашенко

Поддержка Россией президента Белоруссии Александра Лукашенко может отрезать страну от западного мира. Такое мнение в разговоре с Lenta.ru высказал политолог Андрей Суздальцев. По его словам, санкции против «Аэрофлота» являются первым звоночком этого процесса.

Санкции против «Аэрофлота» — это только начало. Мы поддерживаем правление Лукашенко, и эта поддержка играет против нас, — подчеркнул Суздальцев.

По его словам, Лукашенко обостряет ситуацию на польско-белорусской границе, «устроив настоящий концлагерь». Политолог заверил: действия главы Белоруссии ввязывают в конфликт Россию, что полностью устраивает Запад. Он подчеркнул, что если «Аэрофлот» действительно окажется под санкциями, РФ будет отрезана от западного мира.

И непонятно, что делать в такой ситуации: как мы ни отбрыкиваемся, ни открещиваемся от этой истории, нам никто не верит. Поддерживаем Лукашенко, значит, причастны, — подытожил Суздальцев.

Ранее Александр Лукашенко попросил Владимира Путина о помощи на границах Союзного государства. По его словам, границы Украины, Польши и Прибалтики «должны мониторить российские и белорусские военнослужащие» .