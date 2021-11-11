Лукашенко попросил Россию подключиться к охране границ Союзного государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что попросил Министерство обороны РФ через российского лидера Владимира Путина подключиться к дежурству на границах Союзного государства. Об этом сообщает агентство БелТА. Белорусский лидер подчеркнул необходимость постоянного мониторинга ситуации на границе.

Лукашенко отметил, что войска НАТО и Польши подтянули своих солдат и бронетехнику к границе Белоруссии. Сложившуюся обстановку он назвал серьёзной. Российские и белорусские солдаты должны видеть, что происходит на границах Союзного государства, подчеркнул президент республики.

Вот это кольцо — Прибалтика, Польша и Украина — должны мониторить российские и белорусские военнослужащие. Об этом мы договорились с россиянами. Нам нельзя шутить, — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также поручил МИД страны «жёстко поднимать» в ООН и иных международных организациях вопрос беженцев, которые находятся на границе с Польшей.

Ранее Лукашенко поручил министерству обороны, КГБ и погранвойскам обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши на белорусско-польской границе. По его словам, польские войска были переброшены к границе «внаглую», без предупреждения.

Миграционный кризис на границе Белорусcии со странами Евросоюза начался в мае, когда президент республики Александр Лукaшенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обоcтрение отношений с Западом. В ночь на 10 ноября несколько десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежки. Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Польши Анджей Дудa заявил о беспрeцедентной массированной гибридной атаке со стороны Белоруcсии на границе. Варшава предупредила Минск о возможном полном закрытии движения через границу.