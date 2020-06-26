Политолог назвал причину спешки Зеленского с новой «нормандской» встречей

https://static.news.ru/photo/f9298218-b7b2-11ea-bde9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил, чем вызвана спешка главы Украины Владимира Зеленского с созывом саммита в «нормандском формате». Глава государства заявлял, что консультируется по вопросу проведения встречи на высшем уровне с Берлином и Парижем и якобы уже «достиг понимания».

С одной стороны, Зеленский не собирается исполнять договорённости, достигнутые в переговорах «нормандского формата». За редким исключением, все пункты не были исполнены. Но прошло время. Скоро местные выборы, и Зеленскому нужно показать, что он что-то делает. Подобные заявления направлены именно на это, — предположил Охрименко в разговоре с НСН.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Очередное её заседание прошло 25 июня. На нём обсуждали закон об особом статусе региона и меры контроля за прекращением огня. Украина предложила календарный план подготовки и проведения местных выборов в Донбассе. Также представители Киева хотят провести дополнительное заседание подгруппы по безопасности для достижения прогресса в вопросе разведения сил и средств.

Пресс-служба офиса президента Украины по итогам встречи заявила, что «Киев делает всё возможное для выполнения договорённостей, достигнутых в Париже 9 декабря 2019 года, для обеспечения скорейшего проведения следующего саммита в Берлине».

На той встрече стороны договорились принять меры по стабилизации ситуации в зоне конфликта (прекращение огня, разминирование и прочее), продолжить обмен пленными. Также в итоговом меморандуме заявлялось о необходимости инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство.

Механизм «формулы» предполагает упорядочивание минских договорённостей, согласно которым на территории Донецкой и Луганской областей в соответствии с украинскими законами должны быть проведены выборы. После того как их результаты будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления».

Ранее NEWS.ru писал, что по мнению Украины, Минские соглашения являются юридически никчёмными. Однако Киев заинтересован в минском процессе как площадке, которая может содействовать завершению конфликта в Донбассе.