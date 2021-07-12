Политолог: Медведев не станет новым президентом из-за своей либеральности

Директор Института политических исследований, экс-депутат Госдумы Сергей Марков заявил изданию Pravda.ru, что зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. По мнению эксперта, бывший президент считается либеральным политиком прозападного типа, а сейчас подобные фигуры не имеют шансов на высокие должности.

Медведев выбыл по другой причине: он рассматривался как либеральный прозападный политик, сейчас не время для таких. Запад ведёт гибридную войну против России, во-первых. Во-вторых, Путин Медведева немножко задвинул, — рассказал Марков.

При этом политолог добавил, что Медведев хотел остаться на второй срок, но Путин оказался более сильной политической фигурой. Он также отметил, что нельзя говорить о завершении политической карьеры Медведева, так как он «достаточно молодой человек», который обладает колоссальным опытом.

Ранее Дмитрий Медведев не стал выдвигать свою кандидатуру на прошедших выборах в Госдуму несмотря на то, что некоторые эксперты предполагали, что он может стать её председателем. В интервью RT он заявил, что отказался от участия в них, поскольку для бывшего главы государства занимать данный пост «не очень правильно».