Кампания против России: Кремль опроверг планы не выпускать IT-специалистов

После начала военной операции на Украине Россия столкнулась с оттоком IT-специалистов. Страну покинули, по разным оценкам, до нескольких десятков тысяч профессионалов. Решать проблему предлагается по-разному, как предоставлением ценным специалистам дополнительных льгот, так и законодательными ограничениями на выезд. От последней идеи власти открещиваются, но IT-специалисты рассказывают об особом отношении при попытке покинуть РФ. Впрочем, пересечь границу у всех получается.

Предложение возложить на ФСБ контроль за выездом российских IT-специалистов в страны, которые власти признали недружественными, как обратил внимание «Коммерсант», опубликовала в социальных сетях компания «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина. Идею затем прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнув, что это «утка» и что никаких запретов вводить не планируется.

Об этом (ограничении на выезд. — NEWS.ru) не может быть и речи, это было бы нарушением конституционных прав граждан, будь они сотрудниками IT-отрасли или нет, — сказал пресс-секретарь президента.

В Минцифры также заявили, что в ведомстве выступают категорически против любых ограничений на передвижения IT-специалистов. Министерство подчеркнуло, что вместо этого следует предоставить ценным кадрам хорошие условия труда. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко тоже пообещал, что правительство не будет вводить ограничения.

Сейчас пост с инициативой «Конкорда» не доступен. При этом компания, как и любые другие коммерческие структуры, не имеет права законодательной инициативы и не может вносить на рассмотрение законопроекты, напомнил в разговоре с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационным технологиям Сергей Боярский. Он тоже выступил против этой идеи, подчеркнув: «Если мы начнём кого-то принуждать здесь оставаться и людей запугивать, мы получим обратный эффект».

Я считаю, что информационная волна о запрете на выезд из России специалистов в IT-отрасли — это целенаправленный информационный вброс, который может наоборот подтолкнуть сомневающегося человека к решению покинуть страну «пока не поздно, пока не запретили», — отметил политик.

По словам парламентария, в России существуют ограничения на выезд для военных, но IT-специалисты не могут быть приравнены к «людям, которые носят погоны». Они никак не связаны с гостайной или службой на государство, а потому неправильно было бы применять к ним какие-то особенные условия.

Сначала пошла волна вбросов про грядущий военный призыв. Сейчас новая волна, мол, запретят выезд. Это всё информационная кампания против нашей страны, которая щедро оплачивается и запускается через определённые каналы влияния, — уверен Боярский.

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При этом IT-специалисты уже сейчас сталкиваются с проблемами при попытке выехать за рубеж. В Telegram существует канал, в котором покидающие Россию люди делятся опытом общения с пограничниками. Многие пишут, что особое внимание сотрудники погранконтроля уделяют именно путешественникам с IT-профессиями: их расспрашивают о планах, об отношении к властям и военной операции на Украине. Кто-то рассказывает, что силовики требуют показать им телефон и ищут в личных переписках по ключевым словам, связанным с Украиной и военной операцией.

Молодого человека увели на допрос после того, как он сказал, что работает в этом вашем IT. Кстати, что примечательно — на вопрос о роде деятельности молодой человек ответил, что занимается тестированием, на что получил что-то вроде «а, ну то есть ты только тестируешь, сам не кодишь, ну тогда ладно». Получается, не служил — не мужик, не кодил — не айтишник, — публиковался в канале один из отчётов.

При этом сообщений от тех, кому не удалось бы перейти границу, в канале пока нет. Нет таких и в других чатах, где общаются уезжающие из России люди.

Сергей Боярский объяснил происходящее тем, что Россия сейчас находится «в режиме повышенной готовности с точки зрения безопасности полётов, перевозок». Он отметил, что остаются возможности для выезда на территории, сопредельные с теми, где проходит военная операция.

Я бы отнёсся с пониманием к любым возможным усиления безопасности, бдительности и не винил в этом ответственные службы: они выполняют свою работу, — подчеркнул он.

При этом проблема оттока IT-специалистов действительно существует. По оценкам Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), в феврале — марте 2022 года из РФ выехали 50–70 тысяч таких специалистов. Эксперты уверены, что в дальнейшем поток будет только расти.

О той же проблеме, но более эмоционально говорила глава группы InfoWatch Наталья Касперская.

Проблема оттока кадров существует. Она была довольно массовая в конце февраля — начале марта, когда «табуны» айтишников, не разбирая дороги, куда-то помчались. <...> Думаю, они посидят-посидят и вернутся, — сказала она.

Касперская связала отток специалистов с их «тонкой душевной организацией»: «Они люди молодые, во многом связаны с Западом, работали на западном „железе“, такой слом системы приводит их в трепет, поэтому их надо успокаивать».

Специалист по информационным технологиям, директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин уверен, что заявление Касперской, как и предложение «Конкорда», негативно отразится на ситуации. Он рассказал NEWS.ru, что любой намёк на ужесточения на IT-рынке, любые аресты предпринимателей из этой сферы и любые «шмоны на границе» будут только сокращать количество остающихся в стране кадров. Даже те, кто оставался из чувства патриотизма, могут уехать, подумав, что им «ещё сильнее испортят жизнь», считает Бегтин.

Даже те, кто к действиям российских властей относится лояльно, видят, как власти реагируют на текущий кризис. Они тоже задумываются об отъезде, если будет возможность работать дистанционно, — отметил он.

Ещё в конце февраля Минцифры подготовило пакет мер, которые должны убедить специалистов остаться в России. Среди них отсрочка от призыва в армию, которая доступна тем, кто работает в аккредитованной компании и имеет профильное образование. Также предлагается льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, льготное кредитование для организаций и налоговые льготы, в том числе освобождение от уплаты НДФЛ.

Уже 4 марта ведомство обещает открыть на портале госуслуг форму сбора данных от компаний в сфере IT, нуждающихся в оперативной поддержке. Заявку могут отправить только аккредитованные в Минцифры организации.