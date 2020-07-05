Племянника Путина тайно избрали лидером антикоррупционной партии

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Двоюродный племянник российского президента Владимира Путина Роман Путин председателем и лидером партии «Народ против коррупции». Об этом сообщил председатель генполитсовета Григорий Анисимов на съезде партии.

Как передаёт РИА Новости, голосование проходило тайно. Романа Путина, который до этого работал в ФСБ, избрали на пятилетний срок. Родственник президента получил членство в партии 21 июня.

Как отметили в руководстве партии, включение в состав партии «успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля» придаст ей «новый импульс» в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.

Роман Путин — сын Игоря Путина, который является двоюродным братом российского президента. Он родился 10 ноября 1977 года в Рязани в семье военнослужащего и врача. С 2011 года работал в должности председателя совета директоров ООО «Группа компаний МРТ». С 2012 года выполнял обязанности советника по инвестициям губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

В 2014 году Роман Путин открыл «горячую линию» для бизнесменов под названием «Путинский контроль». По этому каналу можно жаловаться на несправедливость при распределении или реализации госконтрактов.

В марте NEWS.ru писал, что Роман Путин заявил о намерении создать собственную партию. По его словам, она будет основана на базе возглавляемого им движения «Люди дела», которое на тот момент уже привлекло 16 тысяч сторонников в разных регионах страны. Сообщалось также, что в 2021 году его партия намерена принять участие в выборах в Госдуму, а в сентябре 2020 года — и в региональных выборах.