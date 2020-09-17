Песков: выдача Польше диспетчеров невозможна по законодательству РФ

https://static.news.ru/photo/b4ff22ac-f8d8-11ea-86c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выдать Польше диспетчеров невозможно, потому что этого не допускает российское законодательство. Речь идёт о специалистах, которые работали в день крушения правительственного самолёта под Смоленском в 2010 году.

Это невозможно по нашему законодательству, — сказал представитель Кремля журналистам.

Сегодня следственная группа при польской госпрокуратуре подала в районный суд в варшавском районе Мокотув ходатайство о временном аресте трёх диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленск-Северный в день крушения правительственного самолёта Ту-154М в 2010 году.

Если суд решит арестовать россиян, то их объявят в международный розыск с последующим требованием выдать их польским властям.

Польский самолёт Ту-154 с правительственной делегацией на борту потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. В авиакатастрофе погибли 96 человек: 8 членов экипажа и 88 пассажиров, которые летели на церемонию годовщины Катынского расстрела. Среди них были президент Польши Лех Качиньский с супругой.

Как писал NEWS.ru, в Генеральной прокуратуре Польши сообщили российским журналистам имена авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный в день крушения польского правительственного самолёта.