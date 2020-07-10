Песков: возможность отказа от «дня тишины» на выборах не обсуждается

https://static.news.ru/photo/d1951326-c297-11ea-b2b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея об отказе от дня тишины перед выборами в Кремле не обсуждается.

Насколько мне известно, никаких обсуждений не ведётся, — подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники в администрации президента сообщил, что Кремль ведёт консультации с депутатами и сенаторами по вопросу внедрения опробованных во время голосования по поправкам практик в выборное законодательство. Речь идёт не только об отмене дня тишины, но и о назначении наблюдателей через Общественную палату, а также о запрете на публикацию экзитполов до окончания голосования (этот запрет и так есть в действующем законодательстве).

Информацию об обсуждении таких вопросов подтвердил и председатель конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Нововведения он поддержал, за исключением пункта про монополию Общественной палаты на наблюдателей.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию — процедура, которая была в экстренном порядке разработана под инициативу президента Владимира Путина изменить основной закон страны. Заявлялось, что так глава государства хочет «посоветоваться» с гражданами, избегая сложных механизмов референдума. Существенными отличиями правил этого плебисцита от обычной практики, помимо уже перечисленных, было отсутствие правил агитации и растянутость голосования на несколько дней.

Сейчас в день перед голосованием запрещена любая агитация. Это мировая практика. День тишины необходим, чтобы дать избирателю подумать и сделать осознанный выбор, не подвергаясь агитации в последний момент. Согласно действующим нормам, назначать наблюдателей на выборах имеют право партии, кандидаты, а не только Общественная палата. Это позволяет всем политическим силам контролировать процесс. Один из источников РБК отметил, что назначение наблюдателей через Общественную палату может помочь отсеять «неудобных» наблюдателей.

Что касается экзитполов, то они никак не регулировались применительно к голосованию по поправкам, а по действующему выборному законодательству их и так можно публиковать только после закрытия всех избирательных участков, но до опубликования итогов подсчёта голосов.

Накануне глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения выборов в сентябре 2020 года в течение двух или даже трёх дней. Инициативу она подкрепила ссылкой на то, что растянутая на несколько дней процедура понравилась гражданам во время плебисцита по поправкам к Конституции. Ответа от главы государства не последовало.

Ранее с призывом обсудить распространение на обычные выборы этой практики выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Её инициативу не поддержал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сославшись на то, что увеличение количества дней голосования на выборах приведёт к росту расходов бюджета.

Многодневное голосование является экзотикой для большинства стран мира. В ситуации, когда избирательные участки работают больше одного дня, значительно затрудняется процедура контроля за законностью процесса, отмечают эксперты. Необходимость недельного голосования по вопросу поправок к Конституции объяснялась именно безопасностью в условиях эпидемии.

13 сентября в России пройдут выборы глав 20 субъектов Федерации и выборы депутатов 11 региональных парламентов, писал NEWS.ru.