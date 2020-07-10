Песков: слова о вымогаемых у Фургала «коробках денег» надо доказать

Заявление лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского что федеральные чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить коробки с деньгами в Москву должно быть подкреплено доказательствами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Как
В противном случае, те, кто упоминался, конечно, могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона, — цитирует его агентство.
Как писал NEWS.ru 9 июля стало известно о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого следствие подозревает в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство.
Владимир Жириновский, в партии которого состоит подозреваемый, связал это уголовное дело с успехами политика во главе региона. Более того, политик пригрозил, что в знак протеста депутаты от партии могут сдать свои мандаты.
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