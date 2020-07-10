Песков: слова о вымогаемых у Фургала «коробках денег» надо доказать

https://static.news.ru/photo/c580fa12-c2a3-11ea-b9bc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Алсу Менибаева/NEWS.ru

Заявление лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского что федеральные чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить коробки с деньгами в Москву должно быть подкреплено доказательствами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает «Интерфакс», Песков на брифинге отметил, что нужно знать, кто именно требовал от Фургала возить деньги в Москву. Когда журналисты заявили, что речь идёт, в том числе, о вице-премьере, полпреде президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрии Трутневе, Песков заявил, что это — серьёзные обвинения, которые должны быть подкреплены доказательствами.

В противном случае, те, кто упоминался, конечно, могут каким-то образом за себя заступиться в рамках действующего закона, — цитирует его агентство.

Как писал NEWS.ru 9 июля стало известно о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого следствие подозревает в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство.

Владимир Жириновский, в партии которого состоит подозреваемый, связал это уголовное дело с успехами политика во главе региона. Более того, политик пригрозил, что в знак протеста депутаты от партии могут сдать свои мандаты.