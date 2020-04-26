Песков рассказал о функциях телефона Путина

https://static.news.ru/photo/52ca5b60-87b8-11ea-b1fc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о работе телефона Владимира Путина. По его словам, глава государства может вызвать чиновников нажатием одной кнопки.

Среди абонентов, которые назначены на эти кнопки, есть руководство администрации президента, главы ведомств и члены правительства. Он отметил, что это не инновационная функция, передаёт ТАСС.

Губернаторы ставят конкретные вопросы, и президент на них реагирует моментально. И поэтому президент очень активно пользуется всеми средствами связи, которые есть у него в наличии, — заключил Песков.

Ранее, как писал NEWS.ru, Песков сообщил, что российскому лидеру было непросто принять решение о переносе парада Победы и акции «Бессмертный полк». Однако, по словам представителя Кремля, здоровье россиян — в приоритете.