Песков рассказал, как Путин общается с Лукашенко

https://static.news.ru/photo/eb982202-e855-11ea-b445-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

На данный момент никакие посредники между Россией и Белоруссией не нужны, а президенты двух стран общаются напрямую. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, насколько Союзное государство России и Белоруссии организовывает связь между президентами.

Президенты общаются напрямую, здесь никаких связующих звеньев не требуются, Измерение Союзного государства, конечно, оставаясь приоритетом для нас сейчас, наверное, в эти дни не стоит во главе угла. Хотя, конечно, определенная правовая база, на которой зиждется Союзное государство, вся же остаётся, — приводит слова Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь также отметил, что белорусская тема была затронута во время большого интервью, которое Путин дал Сергею Брилёву, и предложил дождаться его выхода.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин прокомментировал поведение правоохранительных органов в Белоруссии.