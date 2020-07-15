Песков: Путин и Эрдоган обсудили возобновление полётов между РФ и Турцией

https://static.news.ru/photo/6569d42c-c687-11ea-8c4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главы РФ и Турции — Владимир Путин и Реджеп Эрдоган — во время телефонной беседы обсудили тему возобновления авиасообщения между странами. Лидеры дали поручения профильным ведомствам начать переговоры, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, диалог состоялся 13 июля 2020 года. Кроме того, руководители государства обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, а также решение о смене статуса собора Святой Софии в Стамбуле.

13 июля турецкий перевозчик Turkish Airlines анонсировал запуск не менее 32 рейсов из РФ в республику с 1 августа. Сообщалось, что рейсы будут осуществляться из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Сочи и Краснодара.

Как писал NEWS.ru, с 15 июля Мальдивы открыли границы для иностранных туристов, в том числе из РФ. При этом путешественникам не нужно предъявлять результаты теста на коронавирусную инфекцию нового типа (COVID-19) или проходить обязательный карантин. Для поездки необходимо подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или курорте, имеющем регистрацию в Министерстве туризма островной республики.

РФ приостановила международное авиасообщение с конца марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса. Исключение было сделано для вывозных рейсов, возвращавших граждан на родину. С 8 июня вылететь за границу можно к близким родственникам, нуждающимся в уходе, а также на лечение, учёбу или работу. Это правило действует и для иностранцев, прилетающих в Россию.