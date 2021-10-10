Песков прокомментировал заявления офиса Зеленского по Крыму

Кремль не будет обсуждать с Киевом вопрос принадлежности Крымского полуострова, поскольку для Москвы такого вопроса не существует, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА Новости.

Нет. Для Кремля такого вопроса не существует, — сказал он.

Так Песков прокомментировал слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, который считает, что «Крым может быть деоккупирован за пять минут». Также украинский политик уточнил, что для этого достаточно решения главы Российской Федерации Владимира Путина.

Также Арестович заявил, что решить проблему в Донбассе можно будет тогда, когда Россия признает себя стороной конфликта. В этом случае, по его словам, Украина готова выполнять решения Парижского саммита и договорённости, достигнутые по итогам встреч в «нормандском формате».

Ранее Арестович заявил, что возвращение Крыма под контроль Украины возможно в случае «крупной региональной войны». По его мнению, украинские ВС «даже вот этим составом» смогут «вынести российскую группировку» в Крыму. Но пока что, оговорился политик, Украина придерживается политико-дипломатического варианта.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

В Европе считают, что Крым был «аннексирован» Россией, хотя полуостров присоединился к РФ в результате референдума, на котором большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в её состав. В Москве подчёркивали, что референдум соответствовал нормам международного права.