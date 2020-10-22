Песков прокомментировал визит Нарышкина в Минск

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Договорённости о режиме прекращения огня и гуманитарной паузе в Нагорном Карабахе не выполняются сторонами конфликта. Об этом 22 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пока нельзя констатировать, что ранее достигнутые договорённости о прекращении огня и гуманитарной паузе соблюдаются. Они не соблюдаются сторонами, — цитирует ТАСС представителя Кремля. Нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе,...