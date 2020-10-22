Песков прокомментировал визит Нарышкина в Минск

https://static.news.ru/photo/057ae6a2-1450-11eb-b687-fa163e074e61_660.jpgСергей Нарышкин и Александр ЛукашенкоФото: president.gov.by
Обмен информацией и визитами спецслужбами России и Белоруссии является нормальным взаимодействием, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в данной ситуации речь идёт о «судьбе внешней разведки».
И в рамках Союзного государства существуют механизмы взаимодействия по всем направлениям, включая и по работе специальных служб, — отметил Песков.
Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность главе Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергею Нарышкину. Белорусский лидер признателен за информацию, которую СВР предоставляет на регулярной основе.
Руководитель российского ведомства 22 октября прибыл в Минск с неанонсированным визитом.
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