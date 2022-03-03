Песков: пока рано говорить о встрече Путина и Зеленского

Пока рано говорить о возможности встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, полагает представитель Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил возможность встречи Путина и Зеленского.

Пока рано делать такие заключения, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает возможности встречи лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в случае достижения прогресса на мирных переговорах. Однако для её проведения необходимо предварительно проработать договорённости по ключевым вопросам, сообщает БелТА.

По мнению белоруcского лидера, нынешние переговоры важны как стартовая площадка для возможной встречи президентов Украины и России. Чтобы она cостоялась, делегации обеих стран должны подготовить вопросы для обсуждения, в том числе по таким направлениям, как демилитаризация и денaцификация.