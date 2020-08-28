Песков ответил на вопрос о переносе осеннего саммита ЕАЭС в Минске

https://static.news.ru/photo/6d6733a6-e9e9-11ea-8d3a-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решений о переносе в Россию саммита ЕАЭС, который должен пройти осенью в Минске, не принималось, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таких решений не принималось, — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Предыдущая встреча лидеров ЕАЭС, запланированная на 19 мая в Минске в очном формате, прошла по видеосвязи в связи с пандемией коронавируса. По её итогам было решено провести новый саммит очно в Белоруссии в октябре-ноябре.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко с поддержкой более 80% голосов. После оглашения результатов голосования в стране начались массовые протесты. Их участники считают, что итоги недостоверны, требуют их отмены и проведения новых выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о пенсионном обеспечении граждан государств, которые работают в странах ЕАЭС.