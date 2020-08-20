Песков оценил слова Волошина об утрате чувства реальности у Лукашенко

https://static.news.ru/photo/1283dca8-e2e8-11ea-94c1-fa163e074e61_660.jpg Александр Волошин Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Мнение Александра Волошина, работавшего главой администрации президента РФ с 1999 по 2003 год, относительно Белоруссии и её президента Александра Лукашенко не отражает официальную позицию Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сейчас он (Волошин. — NEWS.ru) выражает абсолютно свою личную точку зрения, он волен это делать, но эта точка зрения не является официальной, разумеется, — подчеркнул представитель Кремля.

Он отметил, что власти с уважением относятся к Волошину и его опыту.

Как сообщает ТАСС, Песков не стал комментировать события в Белоруссии. Он подчеркнул, что проблемы внутри страны должны решить белорусские власти, взаимодействуя с протестующими. По его словам, Москва не собирается вмешиваться в ситуацию.

Ранее Волошин заявил, что Лукашенко «утратил чувство своего народа, утратил ощущение реальности». Бывший глава кремлёвской администрации считает, что произошедшее в Белоруссии стало причиной психологической усталости в обществе. Волошин убеждён, что популярность Лукашенко значительно снизилась. Об этом он заявил на онлайн-встрече с экспертным сообществом в YouTube, который организовала Школа гражданского просвещения.

NEWS.ru писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин его белорусский коллега Роман Головченко вновь провели телефонный разговор. Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества между странами, а также взаимодействие в сфере энергетики.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа. На прошедших в этот день президентских выборах победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие посчитали, что выборы были грубо сфальсифицированы. Также в стране заработал так называемый Координационный совет оппозиции. Его члены выступают за проведение повторных выборов.