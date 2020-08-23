Песков не знает, поздравит ли Путин Зеленского с Днём независимости Украины

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↵Пресс-секретарь главы РФ России Дмитрий Песков не знает, поздравит ли российский президент Владимир Путин своего украинского коллегу Владимира Зеленского с Днём независимости Незалежной. Во время беседы с журналистами представитель Кремля подчеркнул, что в последние годы оба государства не поздравляют друг друга с национальными праздниками. Украина отмечает День независимости 24 августа.

В последние годы у нас не было обмена [поздравлениями] по случаю национальных праздников в силу известных причин. Поэтому мне не известно о том, что поздравительное послание направлено или будет направлено президенту Украины, — цитирует Пескова агентство ТАСС.

Он добавил, что Путин 24 августа встретится с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. По словам Пескова, во время беседы Голубев доложит российскому лидеру о положении дел в регионе. Пресс-секретарь лидера добавил, что также у политика на 24 августа запланирован международный телефонный разговор

Песков также прокомментировал ситуацию в Белоруссии. По его мнению, сотрудники правоохранительных органов республики действовали корректно во время последней акции протеста, а сторонники оппозиции не провоцировали силовиков на жёсткие меры. Он также выразил надежду, что в будущем также удастся избежать инцидентов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что какой-либо трагедии в возможном проведении вторых туров на выборах глав российских регионов не существует. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал результаты исследования, проведённого коммуникационным холдингом «Минченко консалтинг». Согласно обнародованным данным, в ходе предстоящих в сентябре выборов такая вероятность высока в пяти субъектах России.