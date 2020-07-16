Песков назвал Путина самым влиятельным политиком в мире

https://static.news.ru/photo/973b7402-c807-11ea-a051-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков считает Владимира Путина самым блестящим и влиятельным действующим мировым политиком.

По его словам, должность пресс-секретаря главы государства, это удача, так как эта работа даёт уникальную возможность учиться каждый день — «учиться не по книгам, а в реальной жизни», а также ощущать себя в «гуще процессов», которые имеют важно значение как для России, так и для всего мира.

И одновременно с этим нести, конечно, свою долю ответственности, которая тоже немаленькая, — отметил Песков.

Он напомнил, что занимает эту должность с 2008 года: сначала в качестве пресс-секретаря председателя правительства, а в 2012 году его назначили пресс-секретарём главы РФ. В администрацию российского лидера он пришёл в 2000 году после работы в МИДе.

То есть это уже 20 лет. Что такое творческая свобода, я не знаю вообще, потому что в администрацию я пришёл из министерства иностранных дел, вернулся из нашего посольства в Анкаре, в Турции, — поделился Песков.

Он также рассказал, что посольская жизнь, которую он начал вести ещё при Советском Союзе, тогда отличалась ещё меньшим количеством свободы, чем в администрации главы государства.

Поэтому во взрослом состоянии, в сознательном состоянии я никогда не имел возможности жить в состоянии такой творческой свободы. Поэтому я убеждён, для моей жизни, что свобода — это то, что есть у меня сейчас. Это не ноша, — подчеркнул пресс-секретарь, отвечая на вопрос в эфире «Авторадио» о том, что для него значит его должность.

Ранее NEWS.ru писал, что Песков прокомментировал публикации СМИ о действиях Владимира Путина с ручкой. Журналисты спросили у него, как в Кремле относятся к освещению в СМИ моментов, в которые российский лидер кидает и раскручивает ручку. Такие ситуации становятся поводами как для шуток, так и для серьёзной аналитики.