Песков: найти замену Минским соглашениям будет сложно

https://static.news.ru/photo/241beb1e-c42e-11ea-a804-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serhii Hudak /Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не понимает, выходит ли Украина из Минских соглашений или нет, но создать новую базу для урегулирования конфликта в Донбассе будет сложно.

Мы смотрим на заявления представителя украинского руководства, которое всё чаще и чаще, всё более настойчиво говорит о том, что минские договорённости нужно менять. Означает ли это официальный выход Киева из минского комплекса мер или не означает, мы пока не знаем, — сказал Песков в эфире «России 1».

Представитель Кремля считает, что выход Киева из договорённостей не понравится участникам переговорного процесса и лишит их базы, на которой он основывается, а создать новую будет гораздо сложнее.

Для выработки какого-либо альтернативного документа будет необходим диалог с представителями самопровозглашённых республик. А тот же Киев напрочь отказывается от этого диалога. Таким образом, получается какой-то замкнутый круг.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России. Замглавы делегации Киева в контактной группе Алексей Резников 9 июля назвал Минские соглашения неактуальными. Другой украинский политик, Дмитрий Кулеба, сказал, что минский процесс по конфликту в Донбассе ещё не умер только потому, что «держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции лёгких».

Ранее Киев заявлял, что Минские соглашения являются юридически никчёмными. Однако Украина заинтересована в минском процессе как площадке, которая может содействовать завершению конфликта в Донбассе, писал NEWS.ru.