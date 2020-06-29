Пентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с талибами

https://static.news.ru/photo/1b8b7272-ba91-11ea-af9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Пентогоне отрицают информацию о «сговоре» между Россией и афганскими талибами. Об этом заявил представитель ведомства Джонатан Хоффман. По его словам, фактов, подтверждающих это, на данный момент нет.

Министерство обороны продолжает изучать разведывательную информацию о том, что сотрудники российского ГРУ занимались злонамеренной деятельностью против сил США и коалиции в Афганистане. До настоящего времени министерство обороны не имеет подтверждающих свидетельств, которые могли бы подтвердить недавние предположения, которые можно найти в открытых репортажах прессы, — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам Хоффмана, любую информацию об угрозе американским военнослужащим в Пентагоне воспринимают серьёзно.

Ранее New York Times сообщила, что российская военная разведка предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. Американский лидер Дональд Трамп якобы был в курсе этого.

Следом за The New York Times 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

В свою очередь участники радикального движения «Талибан» (запрещённого в РФ) опровергли заявления о получении денег от военной разведки России за нападения на бойцов США в Афганистане.

Информацию о «сговоре» Москвы с «Талибаном» прокомментировал и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Как написал он в своём микроблоге, возможно, это ещё одно надувательство, связанное с Россией, может быть, при помощи фейковых новостей The New York Times хочет выставить республиканцев в дурном свете.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью информацию, что Москва платила боевикам «Талибан» за атаки на военных США. По его словам, подобные статьи, которые размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» СМИ, не могут не вызывать сожаления.