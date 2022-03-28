Патрушев назвал ситуацию на Украине следствием кровавой политики США

США долгое время занимались подавлением независимых государств в угоду своим геополитическим интересам, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев во время встречи с алжирским коллегой Нуреддином Макри, передаёт РИА Новости. Он подчеркнул, что нынешняя ситуация на Украине — одно из следствий кровавой политики Америки.

Ситуация на Украине стала лишь одним из трагических следствий необдуманной и кровавой политики США. Американцы целенаправленно многие годы подавляли независимые государства в угоду собственным геополитическим и финансовым интересам, стремились подорвать мировой порядок, — сказал Патрушев.

Он отметил, что появление новых центров силы и мирового развития вызывает недовольство США, которые стремятся сохранить свою гегемонию любыми способами. Для достижения этой цели Вашингтон всегда развязывал войны в других регионах планеты. В результате сотни тысяч человек гибнут и миллионы становятся вынужденными переселенцами.

Патрушев добавил, что Украина использовалась США не только для антироссийской деятельности, но и создания угроз всему миру. Он пояснил, что речь идёт о реализации американских военно-биологических программ на Украине и планах по созданию ядерного оружия.

Ранее Патрушев заявил, что Россия не стремится к свержению киевских властей. Проводимая ей спецоперация направлена на защиту людей от геноцида, демилитаризацию и денацификацию Украины. Она стала упреждающей мерой в ответ на планы Киева по уничтожению ДНР и ЛНР.