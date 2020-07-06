Патрушев: диалог между РФ и США по Афганистану не устраивал ряд политиков

Между Россией и США был налажен регулярный диалог по Афганистану, но он мог не устраивать определённые политические круги. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Политик прокомментировал публикации иностранных СМИ о якобы готовности Москвы платить талибам за убийства американских военных. В беседе с еженедельником «Аргументы и факты» Патрушев
Теперь же их СМИ взялись за Афганистан, по которому до настоящего момента между нашими странами был налажен регулярный диалог, что, видимо, не устраивало определенные политические круги, — подчеркнул Патрушев.
По его словам, этот недружественный выпад в адрес России не будет способствовать восстановлению атмосферы доверия, о которой уже не первый год заявляют в Москве и Вашингтоне.
Ранее Патрушев заявил, что Россия никогда не сотрудничала с запрещённым в РФ движением «Талибан», у его истоков были США. Политик напомнил, что Вашингтон в 80-е годы потратил миллиарды долларов на вооружение афганских моджахедов.
NEWS.ru писал, что 29 июня американская газета Washington Post написала, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора России с талибами. Эта информация будто бы была получена от американских военных, которые допрашивали террористов, захваченных в плен в Афганистане.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о сотрудничестве с талибами ложью. Он высказал сожаление, что подобные статьи размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» издания.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что разведслужбы сообщили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что Россия «платила» талибам за убийство американских солдат. Он считает, что СМИ хотят выставить республиканцев в дурном свете.
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