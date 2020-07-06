Патрушев: диалог между РФ и США по Афганистану не устраивал ряд политиков

https://static.news.ru/photo/b65b8cca-c035-11ea-aa53-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Между Россией и США был налажен регулярный диалог по Афганистану, но он мог не устраивать определённые политические круги. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Политик прокомментировал публикации иностранных СМИ о якобы готовности Москвы платить талибам за убийства американских военных. В беседе с еженедельником «Аргументы и факты» Патрушев отметил , что власти США неоднократно вводили санкции против России на основании «фальшивых новостей».

Теперь же их СМИ взялись за Афганистан, по которому до настоящего момента между нашими странами был налажен регулярный диалог, что, видимо, не устраивало определенные политические круги, — подчеркнул Патрушев.

По его словам, этот недружественный выпад в адрес России не будет способствовать восстановлению атмосферы доверия, о которой уже не первый год заявляют в Москве и Вашингтоне.

Ранее Патрушев заявил, что Россия никогда не сотрудничала с запрещённым в РФ движением «Талибан», у его истоков были США. Политик напомнил, что Вашингтон в 80-е годы потратил миллиарды долларов на вооружение афганских моджахедов.

NEWS.ru писал, что 29 июня американская газета Washington Post написала, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора России с талибами. Эта информация будто бы была получена от американских военных, которые допрашивали террористов, захваченных в плен в Афганистане.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информацию о сотрудничестве с талибами ложью. Он высказал сожаление, что подобные статьи размещают «когда-то крупнейшие мировые, уважаемые и высококлассные» издания.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что разведслужбы сообщили ему о недостоверности распространяемой в СМИ информации о том, что Россия «платила» талибам за убийство американских солдат. Он считает, что СМИ хотят выставить республиканцев в дурном свете.