Пятое марта. Коммунисты, представляющие самую старую партию нашего истеблишмента, в день смерти своего кумира Иосифа Сталина идут паломнически поклониться его могиле у Кремлевской стены. А ещё только нарождающаяся «Партия прямой демократии» проводит свой учредительный съезд. Такой вот парадокс времени.

Надо сказать, что у нового партстроителя Вячеслава Макарова, одного из создателей популярной и прибыльной компьютерной игры World of Tanks, было некоторое временное преимущество. Он раньше иных партийных прозелитов типа певицы Валерии или владельца косметической фирмы Алексея Нечаева зарегистрировал свой оргкомитет и объявил о своем желании создать партию для продвинутой молодежи, в основном, видимо, той, что до одури играет в «танчики». Но со съездом слегка припозднился. Его опередили и сняли информационные «сливки» и Захар Прилепин со своей партией «За правду!», и глава Faberlic Нечаев, который провел свой съезд «Новых людей» за закрытыми дверями.

Поэтому Макарову с соратниками пришлось пойти на проверенный хоть, видимо, и не слишком заранее проработанный шаг. Потенциальными членами партии были объявленный бывший министр обороны непризнанной ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) и пострадавшая от американского правосудия Мария Бутина. Иными словами для того, чтобы хоть как-то привлечь внимание к своему детищу, «танкистам» пришлось засветить какие-то медийные имена. Понятно, что скандально-привлекательных фигур уровня Сергея Шнурова на все новорождённые и просто неуспешные партии явно не хватает. Вот и приходится, что называется, подбирать тех, кто ещё никем не ангажирован, но известен в определенных кругах. Чтобы хоть так немного «хайпануть».

Мария Бутина и Татьяна Москалькова Илья Питалев/РИА Новости

Правда, сразу выявилась накладка. Бывший военный, а ныне жесткий оппозиционер Стрелков, узнал о светящей ему политической карьере как раз от журналистов. Но тут, как говорится, чем больше скандала, тем больше рекламы. А вот что касается-таки пришедшей на съезд бывшей узницы пенитенциарной системы США Марии Бутиной, то о ней постепенно стали забывать. Да и как выяснилось, по каким-то параметрам её не взяли, как планировалось, на работу в думский Комитет по международным делам и «сослали» в аппарат омбудсмена Татьяны Москальковой.

Но главное — никто не может понять, отчего это выходец из братской Белоруссии Вячеслав Макаров не решился добиваться прямой демократии у себя в республике, а выбрал политическую карьеру в России. Притом, что его фирма была замечена в финансировании по ту сторону границы сил, если уж не явно русофобских, то точно уж сторонников ползучей белорусизации. А в результате возникло стойкое подозрение в том, что располагающий приличными финансовыми ресурсами Макаров ангажирован «сябрами» ради создания очередной лоббистской пробелорусской структуры в России. Нужда в таких агентах влияния у Минска особенно обострилась после ликвидации банка «Югра», в которой заправляли доверенные лица белорусских властей. И все разговоры об участии в выборах в Госдуму и в региональные собрания продвинутых в смысле IT-технологий Новосибирской и Воронежских областей выглядят прикрытием для долговременной игры на российской почве.

Собственно, скорее всего, съездом партийная деятельность Макарова и ограничится. Вряд ли его детище пройдет регистрацию в Минюсте РФ. Но сам Макаров уж легализовался не только как предприниматель, но и, как минимум, общественный деятель, умеющий привлечь к себе внимание. Да и для дальнейшей монетизации игры в «танчики» его демарш совсем не лишний. Во всяком случае, вполне окупаемый.