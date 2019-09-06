https://static.news.ru/photo/71d7426e-d257-11e9-ba39-fa163e074e61_660.jpg Михаил Романов Фото: duma.gov.ru

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заподозрила депутата Госдумы в «противозаконном использовании админресурса» на выборах в Санкт-Петербурге. Речь идёт о Михаиле Романове из «Единой России».

Надо очень тщательно разобраться с ситуацией и полиции, партии «Единая Россия», и по линии правоохранительных органов, может, будут основания о лишении депутатской неприкосновенности за столь неблаговидные действия, — сказала она в информцентре ЦИК.

На что глава петербургского избиркома Виктор Миненко сказал, что говорил с нарушителем по телефону. Он уже получил замечания от руководства партии и городской администрации.

Ранее первый замглавы МВД Александр Горовой заявил, что количество происшествий в единый день голосования снизилось в России почти на треть по сравнению с прошлыми годами. 8 сентября по всей стране было зарегистрировано только 315 обращений, писал News.ru.