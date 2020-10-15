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«Отвесил пощёчину»: китайцев восхитила реакция Лаврова на заявление США

10:10, 16 октября 2020 1 462
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Читатели китайского портала Guancha положительно оценили ответ главы МИД России Сергея Лаврова на заявление США по СНВ-3.

Вашингтон ранее сообщил, что близок к заключению с Москвой соглашения о стратегических вооружениях. На что российский министр заявил, что американское руководство решило спекулировать этой темой.

Русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам пощёчину, — пишет один из пользователей.

Другой читатель, как отмечает «Политика сегодня», считает, что в США невозможно стать успешным политиком, если ты не умеешь обманывать.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го.

Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

По обоюдному согласию действие договора может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса, писал NEWS.ru.

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