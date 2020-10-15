«Отвесил пощёчину»: китайцев восхитила реакция Лаврова на заявление США

Читатели китайского портала Guancha положительно оценили ответ главы МИД России Сергея Лаврова на заявление США по СНВ-3.
Вашингтон ранее сообщил, что близок к заключению с Москвой соглашения о стратегических вооружениях. На что российский министр заявил, что американское руководство решило спекулировать этой темой.
Русские действительно очень прямолинейны, отвесили американцам пощёчину, —
пишетодин из пользователей.
Другой читатель, как
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 был подписан в 2010 году и остаётся в силе до 5 февраля 2021-го.
Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.
По обоюдному согласию действие договора может быть продлено не более чем до 2026 года. Москва уже неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением данного вопроса, писал NEWS.ru.