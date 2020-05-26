Бывший руководитель приволжской республики Михаил Игнатьев, отставленный Владимиром Путиным с классической формулировкой «в связи с утратой доверия», решил по прошествии времени оспорить свою отставку в Верховном суде. Собственно, даже если такой иск не будет принят, поскольку президент был, что называется, в своём праве, Игнатьев создаёт весьма примечательный прецедент.

Действительно, трудно представить, чтобы на такой демарш пошёл бы тот же Юрий Лужков, при том, что он всеми силами демонстрировал, насколько он не ценит тогдашнего президента Дмитрия Медведева. Игнатьев же пополнил список своих неординарных поступков, отсчёт которых начался ещё в ходе его первой встречи с тем же Медведевым, которого он на голубом глазу при всём честном народе назвал «Василием Ивановичем».

Затем Игнатьев решительно призвал «мочить» журналистов, сославшись на устоявшийся народный термин. При этом губернатор пояснил, что необходимо вскрывать всю подноготную таких письменников: откуда они приехали, кто им платит. Запахло разоблачением как минимум происков американского Госдепа. Ну а апофеозом революционных взглядов и подходов Игнатьева стала сцена с вручением офицеру МЧС ключей от новой пожарной машины.

В Интернете миллионы могли наблюдать, как начальник решил поиграть с ним в «собачку», задрав руку на высоту, явно трудно достижимую для невысокого майора. Сам Игнатьев объяснил свою нетрадиционную презентацию шуткой и хорошими личными отношениями с офицером. Но шутка оказалась со специфическим привкусом. Тем более что сам Игнатьев уже был «на карандаше» как в Кремле, так и в «Единой России», старым членом которой числился.

Не в последнюю очередь против него сыграл и тот факт, что косвенно под ударом оказался и имидж главы МЧС Евгения Зиничева, человека, близкого к президенту, имеющего к главе государства постоянный прямой доступ и обладающего аппаратным весом, несравнимым с авторитетом самого главного чуваша. Словом, сначала от Игнатьева отказалась собственная партия, а потом государство. Он оказался в отставке и без предложения новой престижной работы. Как говорится, его пример должен был послужить и другим наукой.

Понятно, что его отчаянное обращение в Верховный суд может трактоваться по-разному. Может, это невинное желание просто о себе напомнить в обычном для Игнатьева нетрадиционном стиле. Не исключено, что он намерен начать собственную политическую карьеру. И для старта ему необходим какой-то поступок, способный вызвать в стране громкий резонанс. Тем более сейчас, когда рейтинги власти под грузом навалившихся на страну проблем явно пошли вниз и новый громкий оппозиционер имеет шанс набрать очки личной популярности. Вспомним, как прокурор Виктор Илюхин, открывший в своё время уголовное дело против Бориса Ельцина, на долгие годы стал политической звездой.

Правда, нельзя исключить и то, что Михаил Игнатьев опасается, как бы просто утратой доверия его злоключения не ограничились и вместо товарищей по бывшей партии его деятельностью не заинтересовались правоохранительные органы. Тем более что в Чувашии не так давно отгремели многочисленные земельные скандалы.

Словом, бывший чувашский начальник всё-таки после некоторой паузы решил хлопнуть дверью. Что же, каждый выходит из самоизоляции по-своему.