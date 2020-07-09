«Откровенная ложь»: Антонов прокомментировал слухи о связи РФ с талибами

https://static.news.ru/photo/bbb333d8-c163-11ea-9947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xueqi/Xinhua/Global Look Press

Публикации в американских СМИ о якобы имеющейся связи России с боевиками в Афганистане являются лживыми, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов во время видеоконференции, организованной вашингтонским Центром национальных интересов.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона не заинтересована в победе боевиков в Афганистане и полностью отверг все обвинения в адрес РФ, передаёт ТАСС. По его словам, посольство находится в постоянном контакте с американскими коллегами, а слухи о том, что Россия якобы платит боевикам за убийство солдат ВС США, также неоднократно становились предметом обсуждения.

Антонов пожелал успехов американским переговорщикам, ведущим работу по урегулированию ситуации в Афганистане и добавил, что РФ понимает эту ситуацию, так как Россия уже «потеряла много тысяч жизней русских солдат и офицеров» в этой стране.

Позор тем, кто пытался разграничить позиции РФ и США по этому вопросу, — сказал он.

В ходе конференции посол также заметил, что Россия и Соединённые Штаты не могут позволить себе не общаться, несмотря на ряд противоречий, и врагами они не являются.

Существуют противоположные взгляды на то, кому следует предпринять первый шаг навстречу. Я должен признать, что пока этот процесс похож на хождение по кругу без какой-либо чёткой перспективы найти общие позиции. Во многих случаях мне приходилось убеждать американскую общественность, что Россия и Соединённые Штаты не являются врагами, что мы не можем позволить себе роскошь не разговаривать друг с другом, несмотря на все существующие разногласия. По объективным причинам благополучие всего мира зависит от качества российско-американских отношений, — озвучил свою точку зрения дипломат.

Ранее, вслед за The New York Times, 29 июня американская газета Washington Post со ссылкой на сведения неназванных источников, близких к американским военным, заявила, что несколько военнослужащих США были убиты в Афганистане из-за якобы сговора РФ с талибами. Издание утверждает, что эту информацию его источники получили от американских военных, которые занимались допросами захваченных в плен в Афганистане террористов в последние месяцы.

Глава Центрального командования США Кеннет Маккензи в разговоре с журналистами высказал своё мнение относительно обвинений России в связях с талибами («Талибан» — запрещённая в России террористическая организация). По словам высокопоставленного военного, он сомневается, что РФ вступила в сговор с боевиками и заплатила террористам за убийство американцев на территории Афганистана, писал NEWS.ru.