https://static.news.ru/photo/9f43f69a-2b1f-11ea-a984-fa163e074e61_660.jpg Фото: Скриншонт с сайта 20.kremlin.ru

Опубликованы самые интересные фото и видео Владимира Путина, посвящённые 20-летию его работы на высших государственных постах.

Проект, который получил название «Путин. 20 лет», доступен на официальном сайте российского лидера 20.kremlin.ru.

В альбом включены наиболее яркие и интересные фотографии и видеозаписи, многие из которых публиковались ранее, но уже забылись, а некоторые снимки и записи были обнародованы впервые.

В частности, на портале размещены записи новогодних обращений Ельцина и Путина 31 декабря 1999 года, кадры передачи и.о. главы государства «ядерного чемоданчика» в Кремле, а также видеозапись знаменитого полёта президента на истребителе Су-27 в марте 2000 года.

В настоящее время доступны материалы за период с 2000 по 2004 год включительно. В эту часть попали более 600 фотографий и 100 видеороликов. В ближайшее время в альбом будут добавляться материалы последующих годов президентства.

Ранее агентство Bloomberg проанализировало 20 лет правления Путина. Главной особенностью российского лидера была названа способность в увеличении международного влияния России при небольшом бюджете, писал NEWS.ru.