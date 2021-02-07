Опубликовано видео из дома в Германии, где проживал Навальный

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Телеведущая Анастасия Попова обнародовала в своём Telegram-канале короткую видео-экскурсию по дому в Германии, где якобы жил осужденный оппозиционер Алексей Навальный после выписки из клиники Charite.

Дом, расположенный в городе Ибах в горном массиве Шварцвальд на юге ФРГ, находится на возвышении, окна сделаны из пола. Внутри просторные помещения, гостиная со столом и телевизором. Также имеется небольшой бассейн и комната с мебелью и панорамным видом на город.

Ранее СМИ сообщали, что к Навальному во время его проживания в Ибахе была приставлена охрана. Сам политик не стал опровергать своё нахождение в этом городе.

Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание 20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Его задержали на паспортном контроле в аэропорту, а на следующий день арестовали на 30 суток. Блогер уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции и отказывался исполнять требования суда пока находился в Германии. 2 февраля Симоновский суд Москвы принял решение об ужесточении наказания Алексею Навальному по делу «Ив Роше». Он будет отбывать 3,5 года в колонии общего режима.

Как сообщал NEWS.ru, один из основателей и руководителей оппозиционной партии «Яблоко» Григорий Явлинский раскритиковал Навального и его сторонников, обвинив оппозиционера в популизме и равнодушии к судьбе сограждан.