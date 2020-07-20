Офис Зеленского ответил Кадырову на требование извинений от президента

https://static.news.ru/photo/1a08ad06-cab4-11ea-972f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ze2019.com

Ультиматум главы Чечни Рамзана Кадырова с требованием к Зеленскому подтвердить ранее принесённые им извинения не предполагает обязательной официальной реакции со стороны Украины. С таким заявлением выступили в администрации президента Владимира Зеленского.

Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов, — сообщили в офисе украинского лидера.

Там отметили, что столь настойчивая попытка части СМИ придать факту личного сообщения главы субъекта РФ «чрезвычайное значение» вызывает удивление.

В администрации Зеленского пояснили, что заявление Кадырова содержит прямую отсылку к такому роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией действующих лидеров двух стран, передаёт «Интерфакс-Украина».

И какие точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях, — отмечается в комментарии.

Конфликтная ситуация возникла во времена, когда Зеленский ещё выступал в шоу «Чисто News». В одном из его выпусков был показан сюжет, который мог оскорбить мусульманский мир. Зеленскому пришлось принести извинения главе Чечни Рамзану Кадырову от имени всей съёмочной группы.

На днях Кадыров потребовал подтвердить принесённые до этого извинения. По его словам, когда политик занял должность главы государства, он стал придумывать «новые версии извинений». Он попросил твёрдо определиться со своей позицией. Если Зеленский не подтвердит извинения, ему придётся ответить перед Кадыровым, писал NEWS.ru.