Одни дома: как российские политики встретят Новый год

Новый год — традиционно семейный праздник, который россияне готовы отмечать несмотря на пандемию коронавируса. Результаты соцопросов показали, что 82% граждан встретят наступление 2021-го дома. Как выяснил NEWS.ru, в кругу самых близких собирается устроить торжество и большая часть российских политиков.

Абсолютное большинство россиян (82%) планируют встретить наступление 2021 года дома, говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Только 5% опрошенных в новогоднюю ночь пойдут в гости, ещё 4% отправятся на дачу.

Итоги проведённого в декабре опроса свидетельствуют о том, что уже больше половины соотечественников определились с новогодними планами: 74% респондентов никуда не планируют поехать, каждый четвёртый намерен отправиться в другой город/село (24%) и только 1% — за границу. На новогодних каникулах 32% участников исследования будут сидеть дома, гулять на природе собираются 30%, ходить в гости — 23%, кататься на коньках, лыжах и санках — 21%. Каждый пятый россиянин сообщил, что планирует работать.

Российские политики также предпочитают встречать 2021 год в узком семейном кругу, а не на заграничных курортах или в шумных компаниях. О новогодних планах российского президента обычно рассказывает его пресс-секретарь, однако в этот раз Владимир Путин сам ответил на этот вопрос.

Дома, — сказал глава государства на ежегодной большой пресс-конференции.

Семейным праздником встреча Нового года будет и для председателей обеих палат российского парламента. Как узнал NEWS.ru, спикер Госдумы Вячеслав Володин будет отмечать 2021-й дома с семьёй.

Не изменяет традициям и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко Совет Федерации/flickr.com

Я также ничего нового не скажу, никогда традиции не меняю — также в домашней обстановке, также с родными и близкими, — рассказала она журналистам, отвечая на вопрос NEWS.ru.

Спикер Совфеда уверена, что и у большинства россиян праздник пройдёт «душевно, по-домашнему, уютно».

Новый год никто не отменял, и, к счастью, у людей к Новому году отношение не изменилось из-за пандемии. Но пандемия и ни при чём, так как для большинства наших граждан, для моих знакомых, друзей это не было нечто экзотическое, это всегда был семейный, домашний праздник. Все будут дома. Не надо много гостей — родные и близкие, свои, проверенные. Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации председатель Совета Федерации

Кроме того, глава верхней палаты парламента успокоила россиян, заявив, что ситуация с пандемией коронавируса в российских регионах управляемая.

Нет оснований для какой-то паники, страха: вот сейчас всё закроют. Не буду называть страны, когда не позволяют выходить из собственных квартир. Вот таких оснований, таких тревожных звоночков пока нет, — подчеркнула она.

Между тем лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ответ на пандемию готовит сборник анекдотов «Коронавирус», а сам праздник отметит домашним концертом в кругу семьи.

Я встречаю Новый год в кругу семьи, поздравляю друзей, однокашников. Мои близкие, внуки готовят свой домашний концерт. Я стихи пишу и учу, что-то им тоже почитаю. Готовлю новый сборник анекдотов, называется он «Коронавирус», — рассказал Зюганов РИА Новости.

Единоросс и один из самых популярных депутатов Госдумы Виталий Милонов уверен, что «Новый год — дело семейное».

Виталий Милонов Сергей Булкин/NEWS.ru

Втройне семейное, когда на дворе пандемия со всеми её ограничениями и невозможностью провести каникулы так, как мы привыкли. Походы на утренники, в театры и весёлое времяпрепровождение в общественных местах, к сожалению, отменяются до лучших времён. Но какие врачи могут нам запретить, например, радоваться семейной близости? Радоваться тому, как растут наши дети? Радоваться новогоднему застолью? Не надо много денег, чтобы отправиться в ближайший пригород и часок-другой погулять, взявшись за руки, или поиграть в штурм снежной крепости. Виталий Милонов депутат Государственной думы депутат Государственной думы

Парламентарий выразил надежду, что уходящий и наступающий годы научат всех нас радоваться простым вещам, о которых в своей суете мы стали забывать.

Со своей стороны лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал NEWS.ru, что по традиции начнёт встречу Нового года на работе.

Владимир Жириновский zhirinovskyv/vk.com

Часам к шести я обычно выхожу из Думы и по Тверской иду в сторону Елисеевского магазина. Но в этом году не пойду — там скопление людей всегда и есть риск заразиться. Но вместе с однопартийцами и активистами небольшой группой мы пойдём на Манежную площадь, там устроим хоровод вокруг ёлочки, зайдём в пиццерию, попьём чай и так с 17:00 до 21:00 вечера проводим старый год. Потом разъедемся по домам, где в 12 часов ночи каждый у себя поднимет фужер шампанского за новый год, и в полпервого уже все лягут спать. Владимир Жириновский депутат Госдумы, лидер и основатель ЛДПР депутат Госдумы, лидер и основатель ЛДПР

Парламентарий признался, что обычно в новогодние каникулы ходит в места массовых гуляний, потому что там есть энергетика, чувство сплочения, праздника.

Но в этом году это невозможно, так что остаются только испытанные годами зимние виды отдыха: покататься на санях, в упряжке лошадей, в баню сходить, съездить за город, в лес или парк, — отметил он.

Глава справороссов Сергей Миронов, отвечая на вопрос NEWS.ru, признался, что, к сожалению, в этом году отметить Новый год в ресторане или при большом скоплении народа не удастся.

Наверное, лучше его встретить в кругу семьи, не надо никуда ехать, тем более что всё будет закрыто. А что касается меня, то я так и встречал традиционно Новый год и в этом году буду находиться в кругу семьи. Сергей Миронов председатель партии «Справедливая Россия» председатель партии «Справедливая Россия»

В целом пандемия коронавируса мало отразилась на новогодних планах наших сограждан. Об этом, по данным Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), заявило 86% россиян. Что касается самих ограничений, то, по результатам опроса, 75% респондентов поддерживают отмену массовых новогодних гуляний. По мнению 35% опрошенных, эти меры помогут снизить количество заболевших и остановить эпидемию. Кроме того, больше половины россиян (51%) уверены, что новогодние гулянья и массовые мероприятия следует отменить по всей стране.