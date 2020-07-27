Обязательную регистрацию собак могут ввести в РФ

https://static.news.ru/photo/ac0939a8-d07e-11ea-8254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект о бесплатной обязательной регистрации собак обсуждают в Госдуме. Это должно помочь сократить число бездомных животных.

Автор проекта — депутат Олег Шеин. Он считает, что россияне так и будут выкидывать собак на улицу, если их не обяжут регистрировать питомцев.

Речь идет о законопроекте, по которому владельцы собак бесплатно, разумеется, должны их регистрировать. У нас полно выброшенных животных. Это будет обязательная регистрация, иначе бессмысленно, иначе так и будут выкидывать, — сказал политик в интервью РИА Новости.

Шеин сослался на зарубежную практику, где избавляющихся от собак хозяев штрафуют. Регистрацию депутат предлагает распространить только на собак. Размер штрафов для хозяев, которые выбросили питомца на улицу, пока неизвестен. Рассмотреть законопроект Госдума должна в сентябре.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава городского округа Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила о двух случаях нападения собак на детей. В первом случае хаски набросилась на семилетнего ребёнка во дворе дома.