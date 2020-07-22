Власти Красногорска сообщили о двух нападениях собак на детей

https://static.news.ru/photo/9c9dbc22-cc56-11ea-ad0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава городского округа Красногорска Эльмира Хаймурзина сообщила о двух случаях нападения собак на детей.

В первом случае хаски набросилась на семилетнего ребёнка во дворе дома. Мальчика с травмами лица увезли в детскую хирургию Красногорской городской больницы № 1. Ему предстоит сложная операция. На данный момент устанавливаются все детали инцидента.

Во втором случае собака неизвестной породы накинулась на четырёхлетнего мальчика. Последний играл со своим другом. Однако собака внезапно набросилась на малыша. Прохожие помогли отогнать пса. На данный момент ребёнка госпитализировали. Сейчас по факту нападения проводится проверка, сообщает телеканал «360».

Помимо этого, собственное расследование начали подмосковные следователи. Они намерены проверить работу по отлову бродячих собак.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина застрелил соседа из арбалета, пытаясь спасти его от собак.