Новым директором по РФ в Совете нацбезопасности США стал Райан Талли

https://static.news.ru/photo/63360f98-c2f6-11ea-92ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Vollmer/Global Look Press

Белый дом назначил Райана Талли на пост старшего директора по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ).

Талли станет пятым директором по России и европейским делам СНБ за три с половиной года, отмечает издание Politico.

На протяжении двух последних лет эту должность занимал Том Уильямс, который после назначения Талли будет направлен на службу в Минобороны США. Ранее Талли работал в СНБ советником по вопросам контроля над вооружениями. Уточняется, что он принимал участие в разработке таких решений, как выход США из Договора по открытому небу, наказание Ирана в МАГАТЭ из-за недостаточной транспарентности в предоставлении сведений о ядерных материалах и запрет на экспорт компонентов для китайского предприятия Huawei. Он вместе со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли принимал участие в переговорах с Россией по стратегической стабильности, прошедших 22 июня в Вене.

Как писал NEWS.ru ранее, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США пытаются достигнуть неоспоримого военного преимущества, но они его не достигнут.