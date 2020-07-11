Новым директором по РФ в Совете нацбезопасности США стал Райан Талли

Белый дом назначил Райана Талли на пост старшего директора по России и европейским делам Совета национальной безопасности (СНБ).
Талли станет пятым директором по России и европейским делам СНБ за три с половиной года,
На протяжении двух последних лет эту должность занимал Том Уильямс, который после назначения Талли будет направлен на службу в Минобороны США. Ранее Талли работал в СНБ советником по вопросам контроля над вооружениями. Уточняется, что он принимал участие в разработке таких решений, как выход США из Договора по открытому небу, наказание Ирана в МАГАТЭ из-за недостаточной транспарентности в предоставлении сведений о ядерных материалах и запрет на экспорт компонентов для китайского предприятия Huawei. Он вместе со спецпредставителем президента США по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли принимал участие в переговорах с Россией по стратегической стабильности, прошедших 22 июня в Вене.
Как писал NEWS.ru ранее, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США пытаются достигнуть неоспоримого военного преимущества, но они его не достигнут.
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