Президент России Владимир Путин ожидаемо продлил режим самоизоляции до конца майских праздников, однако вместе с тем поручил подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режимов ограничений. Глава государства подчеркнул, что смертельная опасность вируса сохраняется, а от граждан потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Главными итогами нового обращения президента, по мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, стало поручение подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики и обозначенная условная точка завершения режима самоизоляции — 11 мая.

Продление самоизоляции

В своём очередном выступлении на совещании с главами регионов Владимир Путин констатировал, что в России удалось затормозить распространение эпидемии. Вместе с тем, по словам президента, ситуация остаётся очень сложной и пик заболевания ещё не пройден, а риски заразиться выходят на верхнюю планку.

От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад, что даст нам возможность в дальнейшем шаг за шагом, аккуратно снимать ограничения, возвращаться к нормальному ритму жизни, по которому, конечно, мы все просто соскучились, все этого ждут. Но чем строже мы все, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это всё пройдёт, — обратился глава государства к участникам встречи.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В связи с этим президент принял решение продлить существующий режим самоизоляции на майские праздники до 11 мая включительно, при строгом соблюдении профилактических мер, принятых в регионах. Всё это время главы субъектов РФ сохранят дополнительные полномочия по выработке таких мер.

В предстоящие дни прошу всех вас быть на рабочих местах. Вновь обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги: нужно действовать выверенно, соразмерно уровню угроз и реальной ситуации в территориях. Категорически нельзя принимать решения на эмоциях или под копирку. То, что оправданно, обоснованно в одних регионах, в других, напротив, может лишь навредить, — напутствовал президент губернаторов.

В связи с этим Владимир Путин поручил правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета до 5 мая подготовить рекомендации по поэтапному выходу с 12 мая из режимов ограничений в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации.

Надо настроиться на то, что впереди сложный процесс, и он не такой быстрый, как нам бы этого хотелось. Но нельзя забегать вперёд, рискуя откатиться назад, — сказал он.

Планы вместо конкретики

По словам главы государства, правительству необходимо подготовить новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Кроме того, президент поручил кабмину совместно с регионами и бизнесом начать подготовку к масштабному общенациональному плану действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Он уточнил, что стратегическая задача — не только стабилизировать ситуацию, но и обеспечить долгосрочные, структурные изменения в российской экономике с учётом той новой реальности, которая сейчас складывается в мире.

По мнению первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергея Калашникова, главный эффект первых двух пакетов заключался в том, чтобы показать, что бизнес не оставили без внимания президента и правительства. В то же время сенатор отметил, что многие вещи оказались декоративными, потому что не были продуманы способы их реализации.

На сегодняшний день меры, связанные с поддержкой и развитием экономики, по сути дела ещё не принимались. Дело в том, что коронавирус и ситуация с нефтью обнажили глубинные проблемы российской модели экономики. Я бы сказал, что это повод для того, чтобы пересмотреть многие фундаментальные принципы построения нашей экономики, а особенное внимание следует уделить роли и функциям Центробанка. Сергей Калашников первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике

По словам Калашникова, предложенный главой государства общенациональный план предполагает довольно крупные предложения, определяющие весь процесс поддержки и развития российской экономики. Сенатор уверен, что мер может быть очень много.

Я считаю, что на сегодняшний день назрела реформа банковской системы и, в частности, отношения рубля и твёрдых конвертируемых валют, назрела реформа изменения позиции Центробанка в финансовом регулировании и обеспечении бизнеса оборотными средствами. Совершенно очевидно, что есть необходимость налоговой реформы, в частности НДС. Самое главное — это проблема занятости и производительности труда, которая может быть обеспечена реформой заработной платы. Кроме того, меры могут быть связаны с доступностью денег для промышленности, — пояснил в разговоре с NEWS.ru парламентарий.

Главные актуальные задачи — уменьшить ущерб от коронавируса, восстановить экономику и сдержать рост безработицы, считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По его мнению, для реализации объявленного Владимиром Путиным общенационального плана необходима консолидация усилий федеральных властей, отраслевого регулирования и регионов.

Главное в обращении президента — стала ясна условная точка завершения режима самоизоляции — 11 мая. Угрозы и риски, связанные с коронавирусом, Россия прошла достойно и с минимальными потерями. Количество смертельных исходов — одно из наименьших в мире, и в этом велика заслуга федеральных и московских властей. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Однако, по мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, люди ожидали от выступления Путина конкретики, а получили какие-то планы. Фактически ничего не было сказано, просто была просьба потерпеть и подождать, констатировал эксперт.

Народ хочет чтобы власти отвечали за свои действия. То есть если государство вводит ограничительные меры, оно должно компенсировать эти ограничения. Существует запрос на то, чтобы ограничительные шаги были уравновешены стимулирующими мерами со стороны государства. А здесь наблюдается дисбаланс: ограничительные меры водятся, а компенсирующих мер на порядок меньше. У населения — запрос на помощь со стороны властей, а помощи этой в том объёме, в котором есть запрос, не ощущается. Павел Салин директор Центра политологических исследований Финансового университета директор Центра политологических исследований Финансового университета

Иной выбор неприемлем

В конце совещания Владимир Путин по сложившейся традиции обратился ко всем россиянам. Обращение стало одним из самых продолжительных: 15 минут глава государства говорил о важности человеческой жизни, понимании сложности ситуации, в которой оказался каждый житель страны. Не обошлось и без исторических параллелей и литературных аллюзий. Глава государства осудил жёсткие порядки древнегреческой Спарты и вспомнил короткий, но пронзительный рассказ Джека Лондона «Закон жизни», в котором речь идёт о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой.

Для нас сейчас главное — это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем. Твёрдо знаю, что так думает, поступает по совести абсолютное большинство из вас, — обратился президент к россиянам.

Выступление Владимира Путина полностью оправдало ожидания тех, кто ничего и не ждал, подытожил руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв. По мнению эксперта, в выступлении президента форма полностью победила содержание — образность вместо хлеба.

Над материалом также работала Виктория Немис.