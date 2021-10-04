Детским омбудсменом может стать финалист «Лидеров России»

Новый уполномоченный по правам ребенка будет выбран президентом Владимиром Путиным из числа участников конкурса «Лидеры России», сообщили NEWS.ru источники в аппарате уполномоченного и собеседники, близкие к администрации президента. Внутриполитический блок АП таким образом решит сразу две проблемы. Во-первых, победитель конкурса наконец-то займёт заметную должность федерального уровня, чего до этого не происходило, и продемонстрирует эффективность отбора лидеров. Во-вторых, таким образом удастся выполнить волю самой Кузнецовой, которая не захотела рекомендовать как своего преемника ни одного регионального уполномоченного по правам ребенка.

Анна Кузнецова 5 лет проработала уполномоченным по правам ребёнка при президенте России. В сентябре после выборов её отправил в отставку Владимир Путин. Кузнецова приняла мандат депутата Госдумы, где должна возглавить комитет по делам семьи, женщин и детей, а также стать вице-спикером. Эти перемены в жизни экс-омбудсмена стали неожиданностью даже для многих сотрудников её аппарата. Однако, как утверждают собеседники NEWS.ru, это было именно её решение, так как она считает законотворческую работу перспективнее.

Лидеры без лидеров

Анна Кузнецова стала уполномоченным по правам ребенка в 2016 году. На этой должности она сменила юриста Павла Астахова, которому пришлось оставить свой пост после нескольких скандальных инцидентов. Финальным аккордом карьеры Астахова на этом посту стала фраза «Ну чего, как поплавали?», произнесённая им в беседе с детьми, выжившими после шторма в Карелии, в котором погибло 13 человек. Однако, решение оставить пост уполномоченного, в отличие от Павла Астахова, Кузнецова приняла сама.

И ей пошли навстречу, — говорят собеседники NEWS.ru.

Интересно, что в выборе нового уполномоченного Кузнецова принимает непосредственное участие. К примеру, как утверждают источники, она категорически отвергла кандидатуры всех без исключения региональных уполномоченных.

Ей так и не удалось выстроить с ними хорошие отношения, и Кузнецова поставила табу на любые кандидатуры из регионов, — говорит собеседник News.ru.

Взаимодействие так и не свелось к конструктиву, скорее, это были некие демонстративные вещи типа деклараций, фотографий, акций, абсолютно бессмысленных, но которые требовались в качестве отчёта. Какие-то конкурсы, открытия непонятных учреждений и неработающих проектов. Всё ради картинки, — говорит источник.

Похожего мнения придерживается один из региональных уполномоченных, который предпочёл остаться неназванным.

Мне кажется, Кузнецова почувствовала, что должность эта совершенно бесправная, нужен был выход на первое лицо, поэтому и её, и наша деятельность превратилась в сплошную череду каких-то мероприятий на публику. Мы, честно говоря, от этого очень устали, мы бы хотели делать реальные дела. Нас превратили в тамаду, — рассказывает уполномоченный.

Традиционно в качестве резерва для подобного рода кадров рассматривается Министерство образования, однако до окончания следственных действий по делу экс-замминистра Марины Раковой стоит строгий запрет на кадры из Минобра, отмечает источник NEWS.ru, поэтому выбор пал на лауреатов конкурса «Лидеры России».

Рассматриваются кандидатуры, связанные с социалкой, — считает один из собеседников.

Лидеры России — конкурс управленцев leadersofrussia/vk.com/

Напомним, что «Лидеры России» — всероссийский конкурс управленцев, проводимый автономной НКО «Россия — страна возможностей». За реализацию проекта отвечает комиссия при президенте по вопросам госслужбы и резерва управленческих кадров, возглавляемая руководителем администрации президента. Победители конкурса получали назначения на руководящие посты в органах власти и госкорпорациях, однако по-настоящему ярких новых лидеров мероприятие не подарило. Назначение омбудсмена из числа участников «Лидеров России» поможет поднять престижность конкурса, наглядно продемонстрировать, что он является настоящим социальным лифтом.

В фаворе у Путина

В беседе с News.ru уполномоченный по правам ребёнка в республике Дагестан Марина Ежова призналась, что переход Кузнецовой в Госдуму стал для неё и многих её коллег полной неожиданностью.

Точно мне не известно, почему Анна Николаевна решила уйти. Даже во время приватных обсуждений каких-то вопросов по защите детей на это не делались намёки, — рассказывает Ежова.

Она предполагает, что мотивом могли послужить те ограничения, с которыми в аппарате столкнулись при взаимодействии с законотворческой ветвью власти.

Помню, что какие-то предложения, изменения в законодательство шли очень тяжело, еле-еле. Это при том, что речь о детях. Никакой корысти или вредного умысла тут быть не может и, тем не менее, всё очень медленно менялось. Возможно, Анне Николаевне захотелось это изменить, — размышляет Ежова.

По словам источника NEWS.ru, близкого к аппарату уполномоченного, Анна Кузнецова «сама рвалась в Думу», она воспринимала это как повышение и возможность уйти от должности без особых полномочий, находясь «в фаворе» у первого лица государства, несмотря на результаты на своем посту, которые собеседник охарактеризовал как «весьма скромные».

Избранный депутат Государственной Думы VIII созыва Анна Кузнецова (справа) во время встречи депутатов Государственной Думы восьмого созыва в Доме Союзов в Москве Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Речь сразу шла о посте не ниже главы комитета Госдумы по делам семьи и вице-спикера нижней палаты парламента. Ей пошли навстречу, — рассказал источник.

Марина Ежова, напротив, очень высоко оценила работу Анны Кузнецовой. По словам дагестанского омбудсмена, аппарат уполномоченного благодаря бывшему руководителю вырос в авторитете.

Будем честны — до неё эта работа воспринималась как почётная пенсия или хорошая должность «в благодарность». При Кузнецовой всё изменилось, развернулась настоящая большая работа, все о нас узнали, — уверена Ежова.

Пожалуй, самым заметным эпизодом деятельности Кузнецовой стала эвакуация из Сирии и Ирака детей россиян, отправившихся воевать за ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, её деятельность запрещена). Во время этой работы Кузнецова даже оттеснила главу Чечни Рамзана Кадырова в своеобразной аппаратной борьбе, о чём NEWS.ru ранее писал.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, новую работу Кузнецовой можно будет считать повышением или понижением в зависимости от того, какой пост она получит в Госдуме и какие отношения у неё сложатся со спикером Вячеславом Володиным. Эксперт отметил, что карьера экс-омбудсмена сложится наилучшим образом, если ей удастся «стать правой рукой спикера.

Глава политической экспертной группы Константин Калачёв считает, что «Лидеры России» — оптимальный институт для выбора следующего уполномоченного по правам ребенка в РФ.