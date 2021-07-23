Названы имена шести губернаторов, которым грозит отставка

Осенью 2021 года Кремль может отправить в отставку губернаторов шести регионов. Четверо из них оказались в «красной зоне» (высокая вероятность отставки) рейтинга политической устойчивости «Госсовет 2.0» от холдинга «Минченко консалтинг». Об этом пишет URA.RU.

По мнению экспертов, в «красной зоне» оказались Валентин Коновалов (Хакасия), Олег Кожемяко (Приморский край), Владимир Сипягин (Владимирская область) и Андрей Клычков (Орловская область). Срок их полномочий истекает в 2023 году. Судьба губернаторов будет решаться по итогам парламентских выборов.

Эксперты не исключают также отставку Дмитрия Миронова (Ярославская область) и Алексея Дюмина (Тульская область). Они не возглавили списки «Единой России» в своих регионах. Тем не менее аналитики предполагают, что такое положение дел может говорить о готовящемся переводе глав регионов на «высокую федеральную должность».

Ранее мэр Углегорска Сергей Дорощук был снят с должности после визита в муниципалитет губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.