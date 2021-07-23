Названы имена шести губернаторов, которым грозит отставка

Осенью 2021 года Кремль может отправить в отставку губернаторов шести регионов. Четверо из них оказались в «красной зоне» (высокая вероятность отставки) рейтинга политической устойчивости «Госсовет 2.0» от холдинга «Минченко консалтинг». Об этом пишет URA.RU.
По мнению экспертов, в «красной зоне» оказались Валентин Коновалов (Хакасия), Олег Кожемяко (Приморский край), Владимир Сипягин (Владимирская область) и Андрей Клычков (Орловская область). Срок их полномочий истекает в 2023 году. Судьба губернаторов будет решаться по итогам парламентских выборов.
Эксперты
Ранее мэр Углегорска Сергей Дорощук был снят с должности после визита в муниципалитет губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.