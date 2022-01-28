Назван способ защитить свои интимные фото от «слива»

Лучший способ защититься от воровства интимных фотографий — не хранить такие данные, если нет уверенности в их сохранности, рассказала NEWS.ru глава Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская. По её словам, преступника, который публикует в Сети личные фото, можно привлечь к ответсвенности.

Сам человек создаёт материалы, которые способны навредить его репутации. Поэтому рекомендую по возможности не записывать и не хранить такие фото и видео, особенно если вы не уверены в том, что можете гарантировать их сохранность, — подчеркнула она.

По её словам, чтобы попасть в Интернет, информация должна храниться на каком-то другом устройстве: компьютере, телефоне или планшете. Соответсвенно, злоумышленник может получить доступ только к тем файлам, которые хранятся в облачном хранилище или на взломанном устройстве. Кроме того, периодически утечки фото происходят не из-за хакеров, а из-за действий «некогда близких людей».

Такого человека можно привлечь к ответственности, поскольку изображение гражданина защищается законом. Нельзя обнародовать фото и видео с вашим участием без вашего согласия, за исключением нескольких случаев, например, когда съёмка осуществляется в общественных местах и на публичных мероприятиях, — добавила она.

Куровская отметила, что пострадавший может обратиться к администрации ресурса, где хранятся фотографии, чтобы их удалили. Если известно, кто опубликовал изображения, жертва может обратиться в суд за защитой части и достоинства. Также можно пожаловаться в Роскомнадзор.

Ранее Европейский суд по правам человека постановил, что власти России не защитили Валерию Володину от онлайн-преследования со стороны бывшего партнёра, и вынес решение о компенсации в размере €7500. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. В 2016 году Рашад Салаев взломал страницу женщины в соцсети и загрузил туда её интимные фотографии и паспортные данные. Также он взломал почту и разослал непристойные сообщения контактам.