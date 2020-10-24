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Натовцы заговариваются: Захарова ответила на слова немецкого генерала о РФ

12:59, 24 октября 2020 27
Мария Захарова Мария Захарова Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на заявление немецкого генерала НАТО, назвавшего в своём интервью Кремль противником Альянса.

Речь идёт о материале газеты «Дагенс Нюхетер». На страницах издания военный ФРГ рассказал, что Москва, не покладая рук, пытается вбить клин в «тесное партнёрство» между Швецией и Блоком. На вопрос СМИ о том, означает ли это, что НАТО рассматривает РФ в качестве врага, немец ответил, что с учётом «нашей общей истории, враг — это слишком сильное слово. РФ — противник».

С учётом нашей общей истории подобным немецким генералам нужно лучше её знать: наша страна была противником фашизма и нацизма. «Альпы и Дунай помнят», кто «народам Европы свободу принёс», а вот натовцы заговариваться начали, — написала дипломат на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

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Американский истребитель пятого поколения F-35 является единственным самолётом, который сможет противостоять России, считают в RAND. По мнению аналитиков центра, в случае боевых действий, самолёты F-35 смогут прорвать российскую систему ПВО и внести значительный вклад с первых часов конфликта.

Уточняется, что страны Североатлантического альянса, подписавшие договор на поставку F-35, должны совершенствовать свой воздушный флот, чтобы в будущем проводить совместные операции с участием нового истребителя.

Ранее стало известно, что США вскоре разместят на Аляске 150 истребителей F-22 и F-35 пятого поколения. Об этом заявил сенатор от штата Дэн Салливан. Это сделает северный регион местом самой большой концентрации самолётов-невидимок. В Америке не скрывают, что подобная игра мускулами — ответ на участившиеся полёты российской авиации за полярным кругом и усиление противостояния с РФ в регионе в целом.

F-35 — истребитель-бомбардировщик, спроектированный с использованием технологии уменьшения заметности и способный нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте его создания принимали участие Канада, Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия и Турция. В 2019 году Вашингтон исключил Анкару из числа участников программы из-за приобретения Турцией у РФ зенитных ракетных комплексов С-400. Истребители F-35 также закупают Япония и Израиль, писал NEWS.ru.

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