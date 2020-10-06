«Надёжный друг Белоруссии»: Лукашенко поздравил Путина с днём рождения

https://static.news.ru/photo/49a82b30-0868-11eb-944b-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил главу России Владимира Путина с днём рождения, отметив, что высоко ценит его как надёжного друга республики.

Также белорусский лидер назвал Путина последовательным сторонником расширения интеграционных процессов по линии Союзного государства, которые, по его словам, полностью отвечают намерениям двух стран «совместными усилиями строить достойное будущее».

Убеждён, что отношения стратегического партнёрства между Беларусью и Россией, в основе которых лежат многолетние традиции дружбы, солидарности и взаимной поддержки, будут и впредь эффективно развиваться, — подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что проводимая под руководством российского лидера внутренняя и внешняя политика, которая направлена на социально-экономическое развитие РФ, повышение её авторитета и влияния в мире «пользуется широкой и несомненной поддержкой граждан». В качестве примера глава Белоруссии привёл итоги выборов в единый день голосования, который состоялся 13 сентября.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Молдавии Игорь Додон направил Владимиру Путину поздравительную телеграмму в честь его дня рождения.