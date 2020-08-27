На сельские выборы в Красноярском крае не допустили ни одного единоросса

https://static.news.ru/photo/1a2ffafe-e86f-11ea-98b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Избирательная комиссия Терского сельсовета в Канском районе Красноярского края отказала в регистрации кандидатами всем претендентам на депутатские места от «Единой России». Причиной названа фальсификация избирательных документов.

Из 22 выдвиженцев отказ в регистрации получили 10 представителей партии, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу муниципального образования.

Несостоявшиеся кандидаты и их представители подали в избирком пять разных выписок из заседания местного политсовета партии «с разной текстовой частью и фамилиями выдвигаемых депутатов». Кроме этого, в трёх решениях регионального политсовета «Единой России» были указаны разные фамилии выдвиженцев.

Решения об отказе в регистрации были приняты, «учитывая явное нарушение порядка выдвижения кандидатов в депутаты избирательным объединением».

При этом, как уточнила председатель территориального избиркома Канского района Александра Игнатова, процедура выдвижения кандидатов завершена. Таким образом, «Единая Россия» в избирательной кампании участвовать не будет.

Выборы в Терский сельсовет пройдут в единый день голосования — 13 сентября.

В состав сельского поселения входят 7 населённых пунктов, в которых проживают менее 2,3 тысячи человек.

Ранее, как писал NEWS.ru, лидер единороссов Дмитрий Медведев обсудил подготовку к сентябрьским выборам с региональными штабами.