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Медведев обсудил подготовку к сентябрьским выборам с региональными штабами

22:08, 17 августа 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Региональные партийные лидеры «Единой России» доложили председателю Дмитрию Медведеву о ходе подготовки к единому дню голосования, который состоится 13 сентября.

В каждом регионе ситуация различна. Экономических и социальных проблем, которые требуют неотложных решений, много, — цитирует его ТАСС.

Медведев обратил внимание, что политическая конкуренция высока, а избирательная кампания в этом году «проходит в особых условиях». Одним из таких условий он назвал пандемию коронавируса.

Как писал NEWS.ru, Медведев на встрече с губернатором Новгородской области прокомментировал результаты борьбы с коронавирусом в стране. По его словам, в этой сфере осталась масса проблем, борьба ещё не закончена.

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